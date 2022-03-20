وفد المجلس الوطني الاتحادي يلتقي وفد الكنيست الإسرائيلي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ144 لاتحاد البرلمان الدولي المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا مع آفي ديكتر رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي والوفد المرافق له على هامش اجتماعات البرلماني الدولي.

وتناول اللقاء الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهميتها في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع وفد المجلس الذي يضم في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كل من: سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، أعضاء المجلس الوطني.

وفي سياق آخر، شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع مكتب النساء البرلمانيات ومنتدى النساء البرلمانيات، المنعقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ144 للاتحاد، والدورة الـ209 للمجلس الحاكم المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الأنشطة الأخيرة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ144 وفق هذا المنظور، والتجارب البرلمانية في مجال تعزيز صحة النساء والفتيات والأطفال خلال جائحة «كوفيد- 19».

كما شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو الشعبة البرلمانية في اجتماع لجنة الشرق الأوسط الذي ناقش موضوع «العلم من أجل السلام: تكنولوجيا المياه في مواجهة أزمة المياه في الشرق الأوسط».