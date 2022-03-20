الجزائر: مقتل 3 جنود باشتباك مع إرهابيين على حدود مالي

الجزائر (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 3 عسكريين، أمس، في اشتباكات مع مجموعة إرهابية على الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان: أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، قتل يوم الأحد 3 عسكريين».

وتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إلى لعائلات الجنود الضحايا، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي».

ويأتي الهجوم بعد أيام فقط من إلقاء الجيش الجزائري القبض على آخر مجموعة إرهابية تنشط بالمناطق الساحلية في عملية عسكرية بمرتفعات محافظة سكيكدة الواقعة شرقي البلاد.