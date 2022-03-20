اليوم 09:26
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
واشنطن: ملتزمون بدعم الصومال
واشنطن: ملتزمون بدعم الصومال
21 مارس 2022 00:44

مقديشو (وكالات)

قال السفير الأميركي في الصومال لاري أندريه، أمس، إن واشنطن ملتزمة بدعم استعادة صومال مستقر وسلمي وديمقراطي. وأكد السفير، لإذاعة «صوت أميركا»، أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للصومال من حيث المساعدات الإنسانية والأمنية والتنموية.
وذكر السفير لاري أندريه، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حرية الصحافة في الصومال، لافتاً إلى أن تدريب الصحفيين والدفاع عن الحق في حرية التعبير في الصومال من أهم أولوياتهم. وقدم السفير الأميركي أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو يوم 7 فبراير الماضي،  حيث وافق مجلس الشيوخ الأميركي في 18 ديسمبر 2021 على تعيين لاري أندريه، سفيراً في الصومال، خلفًا لدونالد ياماموتو، الذي تولى المنصب منذ أكتوبر 2018.
وفي أبريل 2021، عين الرئيس جو بايدن، لاري أندريه في المنصب، وهو دبلوماسي مخضرم شغل سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة في جيبوتي من نوفمبر 2017 إلى يناير 2021، كما  عمل سفيراً للولايات المتحدة في موريتانيا من 2014 إلى 2017.

الصومال
واشنطن
آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©