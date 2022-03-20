واشنطن: ملتزمون بدعم الصومال

مقديشو (وكالات)

قال السفير الأميركي في الصومال لاري أندريه، أمس، إن واشنطن ملتزمة بدعم استعادة صومال مستقر وسلمي وديمقراطي. وأكد السفير، لإذاعة «صوت أميركا»، أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للصومال من حيث المساعدات الإنسانية والأمنية والتنموية.

وذكر السفير لاري أندريه، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حرية الصحافة في الصومال، لافتاً إلى أن تدريب الصحفيين والدفاع عن الحق في حرية التعبير في الصومال من أهم أولوياتهم. وقدم السفير الأميركي أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو يوم 7 فبراير الماضي، حيث وافق مجلس الشيوخ الأميركي في 18 ديسمبر 2021 على تعيين لاري أندريه، سفيراً في الصومال، خلفًا لدونالد ياماموتو، الذي تولى المنصب منذ أكتوبر 2018.

وفي أبريل 2021، عين الرئيس جو بايدن، لاري أندريه في المنصب، وهو دبلوماسي مخضرم شغل سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة في جيبوتي من نوفمبر 2017 إلى يناير 2021، كما عمل سفيراً للولايات المتحدة في موريتانيا من 2014 إلى 2017.