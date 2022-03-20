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ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ في الأنبار ونينوى
ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ في الأنبار ونينوى
21 مارس 2022 00:44

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، ضبط 4 أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في محافظتي الأنبار ونينوى.
وقالت الخلية في بيان: إنه «بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعب استخبارات الفرق الخامسة، والسابعة، والعشرين، والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة وأعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى، أسفرت عن ضبط 4 أحزمة ناسفة، و50 إطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبلة مختلفة، و7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة، و4 قداحات تفجير، وعشرات الأمتار من أسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي».
وأضافت الخلية، أن «مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها موقعياً وتحت السيطرة».

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