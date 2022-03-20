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مجلس التعاون يدين الهجوم العدائي على محطة لأرامكو في جدة
نايف فلاح مبارك الحجرف
20 مارس 2022 23:51

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ "أرامكو السعودية" في جدة اليوم.
وأشار الأمين العام في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن هذا الاعتداء الذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ، مؤكدا دعم دول مجلس التعاون جميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

اليمن
الحوثيين
السعودية
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