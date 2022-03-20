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مقتل قائد كبير بالبحرية الروسية في أوكرانيا
جنود أوكرانيون في كييف
20 مارس 2022 23:43

أعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول اليوم الأحد مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف عبر تطبيق تليجرام، إن القبطان أندريه بالي نائب قائد الأسطول لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا.

ولم ترد البحرية الروسية على طلب للتعليق. تقع سيفاستوبول، وهي قاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
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