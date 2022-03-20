قانون جديد بالسعودية لتنظيم الأحوال الشخصية

أقرت السعودية قانون الأحوال الشخصية الجديد استعداداً لتطبيقه في المحاكم والمؤسسات المعنية به خلال الأشهر المقبلة. ويعيد القانون الجديد تنظيم أحكام الخطبة والزواج والإرث بشكل أكثر تفصيلاً، حيث يستمد مواده من أحكام الشريعة الإسلامية مع مواكبة مستجدات وتغيرات واقع العصر الحالي، بعد الإشكاليات التي ظهرت في نظام الأحوال الشخصية القديم.
ومنح القانون الجديد المرأة حق الحصول على النفقة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، وتشمل النفقة السكن والطعام والملابس والضروريات الحياتية الأساسية.
كما منح المرأة أيضا كامل الحق في فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدة حالات، وكذلك بات بإمكان المرأة توثيق عقد الطلاق حتى في حالة عدم موافقة زوجها.
وبحسب القانون الجديد، فإنه يمنع توثيق عقد زواج من هو دون الـ 18 عاماً سواء ذكر أو أنثى، ومن حق المحكمة أن تمنح موافقة استثنائية لمن ترى مصلحته في الزواج شرط أن يكون بالغاً. وتتولى المحكمة تزويج المرأة التي يرفض وليّها تزويجها حتى وإن كان والدها، ومن حق المحكمة نقل ولايتها لأي ولي أمر يرعى مصلحتها.
وشدد قانون الأحوال الشخصية الجديد على احتساب عدد الطلقات بين الزوجين، حفاظا على الأسرة وكيانها من التفكك، ووضع نظاما لتوثيق مواعيد الطلاق والعودة بين الأزواج، وفي حالة عدم توثيقها يمنح الزوجة تعويضاً عن ذلك.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أكد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد يستمد مواده من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ويراعي التوجهات القانونية الدولية الحديثة، ويواكب متغيرات الواقع ومستجداته.
وأضاف أن القانون يساهم في استقرار الأسرة السعودية لأنها نواة المجتمع، ويحسن أوضاع الأسرة والطفل، ويهدف لتمكين المرأة ومراعاة حقوقها، والحد من السلطة التقديرية للقاضي لتقليل تباين الأحكام القضائية في أمور الأسرة.
وأوضح ولي العهد السعودي أن القانون يعالج كل المشكلات التي تواجه المرأة والأسرة السعودية؛ لأنه ارتكز على دراسات ميدانية وعلى مبادئ حقوق الإنسان ومراعاة أوضاع مختلف فئات المجتمع.