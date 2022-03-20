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هل يزور بايدن أوكرانيا.. البيت الأبيض يجيب
جو بايدن
20 مارس 2022 22:06

نفت الحكومة الأميركية صحة تكهنات تحدثت عن إمكانية سفر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا، خلال رحلته إلى أوروبا في الأيام المقبلة.
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر، الأحد إن "الجولة تهدف لمواصلة حشد العالم من أجل دعم الشعب الأوكراني ولمجابهة الهجوم الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا".
وأضافت ساكي أنه " لم يجر التخطيط للسفر إلى أوكرانيا" مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى عن الجولة في وقت لاحق من اليوم.
وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأميركية، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-جرينفلد، اليوم، إنها لا تعرف بوجود مناقشات حول قيام بايدن برحلة قصيرة إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أن الحكومة
الأميركية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا "فهذه بلد في حرب".
وحسب التصريحات الصادرة من البيت الأبيض، فإن بايدن سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى أوروبا حيث سيشارك في قمة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يوم الخميس.
يذكر أن هذه ستكون ثالث رحلة لبايدن إلى أوروبا منذ توليه مهام منصبه في يناير 2021.

المصدر: وكالات
جو بايدن
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
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