التحالف: هجوم عدائي في جدة يستهدف محطة لأرامكو

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، "وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة".
وقال التحالف إن حريقا محدودا نشب في أحد الخزانات وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.
وأكد التحالف أن "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وقال التحالف في بيان له اليوم الأحد: "سنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد"، مشيرا إلى دعمه الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، التي يسعى الحوثيون لإفشالها.
وطالب التحالف الحوثيين بعدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة.