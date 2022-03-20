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رئيس أوكرانيا يوجه تحذيراً لبوتين والعالم
فولوديمير زيلينسكي
20 مارس 2022 21:51

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه في حال فشل كل جهود السلام فإن هذا "سيعني قيام حرب عالمية ثالثة".

وقال من غير الممكن التفاوض على سيادة بلاده ووحدة أراضيها وكذلك استقلالها.

وطالب زيلينسكي زعماء الدول الغربية بضمانات أمنية لأوكرانيا.

وعرض زيلينسكي خلال المقابلة مع "سي إن إن" مقطع فيديو يظهر مشاهد مروعة للحرب في أوكرانيا، لكنه كان يهدف في الوقت نفسه إلى نشر التفاؤل حيث ورد في الفيديو مقولة: "سننتصر، وستكون هناك منازل جديدة ومدن جديدة وأحلام جديدة".

وأعلن زيلينسكي مجدداً استعداده لإجراء مفاوضات شخصية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأميركية اليوم الأحد:" أنا مستعد لإجراء مفاوضات معه، وإذا لم يكن هناك سوى فرصة بنسبة 1% في إيقاف هذه الحرب، فإنني أعتقد أن علينا أن نغتنمها".

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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