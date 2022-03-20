واشنطن تندد بهجوم الحوثيين على السعودية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تندد بهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية وتدعوهم للتعاون مع الأمم المتحدة وخفض التصعيد في النزاع وعلى الصعيد نفسه، دانت بعثة الولايات المتحدة لدى السعودية، الأحد، بشدة الهجمات الحوثية على المملكة. وقالت السفارة الأميركية في بيان: إن البعثة تدين بشدة «الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم والذي أسفر عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية». وحذرت السفارة في البيان، الذي نشرته عبر تويتر، من أن هذه الهجمات «غير المقبولة» تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر ويجب أن تتوقف. وأضافت: «على الحوثيين وقف محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة»، مجددة التأكيد على «التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الدفاع عن المملكة».