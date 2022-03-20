مصر تدين استهداف الحوثيين لمنشآت اقتصادية ومدنية في السعودية
من هجمات الحوثيين على السعودية
20 مارس 2022 19:59
أدانت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، استهداف الحوثيين لمنشآت اقتصادية ومدنية في السعودية. وقالت الخارجية، في بيان: «تدين مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف عددٍ من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية». وأكدت الوزارة أن «استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يُعد تصعيداً جسيماً واستهدافاً سافراً لأمن وسيادة المملكة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة». وشددت على تضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية.