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من احتفال إلى مأساة.. سيارة تصدم حشداً وتقتل 6 في بلجيكا
من موقع الحادث
20 مارس 2022 18:15

قالت السلطات البلجيكية، إن سيارة مسرعة اصطدمت بمجموعة من الفنانين كانوا يستعدون لعرض في مهرجان بلجيكي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فقتلت ستة وأصابت عشرة بجروح بالغة.
وقالت السلطات، إن الحادث لا يبدو هجوماً من متشددين.
وقال ممثل الادعاء دميان فيرهاين في مؤتمر صحفي «في هذه المرحلة ليس هناك ما يشير إلى أن الهجوم له دافع إرهابي». ونفت الشرطة تقارير إعلامية تفيد بأن السيارة كانت منخرطة في مطاردة.
ووقع الحادث في بلدة ستريبي براكيني في جنوب بلجيكا في حوالي الساعة (0400 بتوقيت جرينتش).
واعتقل شخصان كانا بالسيارة التي تم اعتراض طريقها لاحقاً. وقالت الشرطة إنهما من السكان المحليين، وإنهما في الثلاثينيات من عمرهما، وغير معروفين للشرطة.

المصدر: رويترز
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