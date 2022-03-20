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عربي ودولي
فرار 10 ملايين من منازلهم في أوكرانيا
من أوكرانيا
20 مارس 2022 17:40

فرّ عشرة ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن «الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا، سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج».

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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