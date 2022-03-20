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وزير خارجية تركيا يزف بشرى سارة بشأن روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش
20 مارس 2022 17:02

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه لوحظ حدوث تقارب في وجهات النظر بين أوكرانيا وروسيا بشأن القضايا الحاسمة، ولكنه لفت إلى أن تحقيق تقدم في المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار يتطلب موافقة رئيسي البلدين، فضلاً عن مسألة وضع شبه جزيرة القرم ودونباس.

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن الوزير القول:«هناك تقارب في مواقف البلدين بشأن القضايا الحاسمة... نلاحظ أن الجانبين اتفقا تقريباً على المواد الأربعة الأولى، إلا أنه يتعين اتخاذ قرارات بشأن بعض القضايا على مستوى القادة».

وكان مستشار الرئاسة التركية إبراهيم قالن أوضح أن الجانبين الروسي والأوكراني يتفاوضان بشأن ست مواد: تتعلق الأربعة الأولى منها بإعلان حياد أوكرانيا والتعهد بعدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونزع سلاح البلاد مع ضمانات أمنية متبادلة، واجتثات النازية في أوكرانيا، ورفع القيود على استخدام اللغة الروسية.

أما المادتان الأخريان فتتعلقان بوضعية كل من القرم ودونباس. وشدد تشاووش أوغلو، وفقاً لحرييت، على وجود خط مفتوح بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومضى بالقول: «يجب أن يلتقيا ليكون هناك اتفاق سلام. إنهما لا يستبعدان ذلك. وليس لديهما موقف سلبي بشأن الالتقاء معاً».

المصدر: وكالات
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