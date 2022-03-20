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عربي ودولي
مسؤول أوكراني يكشف سبب «الجمود العسكري»
من أوكرانيا
20 مارس 2022 16:45

قال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في خطاب مصور، اليوم الأحد، إن الخطوط الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية «في حالة جمود عملياً» لأن روسيا لا تملك القوة القتالية الكافية للتقدم أكثر.

وأضاف: «(خلال اليوم الماضي) لم تكن هناك عملياً أي ضربات صاروخية على المدن (الأوكرانية)».

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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