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ارتفاع حصيلة حادث الصدم في بلجيكا خلال الكرنفال
نصب ضباط الشرطة ملاءة بيضاء على الموقع حيث اصطدمت سيارة بحشد من رواد الكرنفال
20 مارس 2022 15:18

قُتل ستة أشخاص وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة صباح الاحد حشدًا تجمع بمناسبة الكرنفال في بلدة لا لوفيير جنوب بلجيكا، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمونس.

وقال داميان فيرهاين نائب مدعي عام مونس خلال مؤتمر صحافي "وفقاً للتحقيق حالياً تفيد معلوماتنا بأن سيارة صدمت جمعاً ما ادى الى سقوط ستة قتلى و26 جريحًا" بينهم "عشرة أشخاص في حال الخطر".

المصدر: آ ف ب
بلجيكا
حادث دهس
قتلى
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