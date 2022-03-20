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الحجرف يدين بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية
نايف فلاح مبارك الحجرف
20 مارس 2022 13:52

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق صواريخ وإرسال طائرات مسيرة باتجاه السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية في منطقة جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وأشاد معالي الأمين العام بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات الجوية السعودية، مؤكداً معاليه تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.

المصدر: وكالات
ميليشيات الحوثي
الصواريخ الباليستية
الصواريخ
السعودية
الطائرات المسيرة
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