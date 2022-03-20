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إطلاق نار على ثكنة أمنية وسط تونس
عناصر من الشرطة التونسية
20 مارس 2022 12:19
أعلنت مصادر أمنية وتقارير إعلامية عن تعرض ثكنة للحرس الوطني بمدينة القيروان وسط تونس لإطلاق نار فجر اليوم الأحد لم يسفر عن ضحايا.
وأفادت عناصر أمنية من نقابة قوات الأمن الداخلي في القيروان بتعرض الثكنة لـ "عملية إرهابية" فاشلة.
وأضافت، في تدوينة على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"تم التصدي لها بكل حرفية ولا خسائر تذكر".
وذكرت إذاعة "صبرة اف ام" ، التي تبث من مدينة القيروان ، أن إطلاق النار حدث على مستوى المدخل الرئيسي لثكنة طلائع الحرس الوطني من قبل مجهولين قاموا بإطلاق ثلاث أعيرة نارية ثم لاذوا بالفرار.
ولم تتوفر معلومات من السلطات الأمنية بشأن الحادث.
وتأتي العملية في إعقاب إعلان وزارة الداخلية عن تفكيك خلايا إرهابية وإحباط عمليات تفجير كانت تستهدف منشآت أمنية وعسكرية وسياحية في البلاد.
المصدر: د ب أ
تونس
القيروان
إطلاق نار
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