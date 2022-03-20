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بكين: نقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
20 مارس 2022 11:03
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية كما سيثبت الوقت ذلك وإن موقفها يتماشى مع رغبات معظم الدول.
ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد عن وانغ قوله للصحفيين مساء السبت إن "الصين لن تقبل أبدا أي إكراه أو ضغط خارجي وتعارض أي اتهامات لا أساس لها أو مريبة ضد الصين".
وقال شي خلال اتصال عبر الفيديو لبايدن إنه لا بد من انتهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ودعا دول حلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار مع موسكو.
وقال وانغ إن أهم رسالة بعث بها شي هي أن الصين تمثل دائماً قوة للحفاظ على السلام العالمي.
المصدر: رويترز
روسيا
الصين
موسكو
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