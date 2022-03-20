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كورونا تحصد أرواح أكثر من 6 ملايين حول العالم
عامل صحي يحصل على عينة مسحة لفحصها للكشف عن فيروس كورونا
20 مارس 2022 10:13
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 7ر469 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 78ر10 مليار.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 469 مليونا و 714 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 74 ألف وفاة. كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 788 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
المصدر: د ب أ
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