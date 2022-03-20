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حرائق غابات في تكساس تدمر عشرات المنازل
يعمل رجال الإطفاء على مكافحة الحرائق في موقع بتكساس
20 مارس 2022 09:54

ذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز يوم السبت أن حرائق غابات دمرت 86 منزلاً ومعظم بلدة كاربون الصغيرة بولاية تكساس الأميركية في الوقت الذي تسببت فيه أربعة حرائق غربي دالاس في حرق 54 ألف فدان ووفاة نائبة قائد الشرطة التي كانت تساعد الناس على الفرار.

وقالت هيئة الإطفاء في تكساس يوم السبت إن الحرائق الأربعة محتدمة منذ الأربعاء أو الخميس في مقاطعة إيستلاند التي تبعد نحو 190 كيلومتراً غربي دالاس وتم احتواؤها بنسبة 30 في المئة تقريبا.
وذكرت الصحيفة أن نحو 85 في المئة من بلدة كاربون التي يبلغ عدد سكانها 225 نسمة احترق ونشرت صورا لمنازل تحولت إلى أنقاض.

وقال مكتب حاكم تكساس جريج أبوت يوم الجمعة إن أبوت قرر اعتبار 11 مقاطعة في تكساس مناطق كوارث وأمر بتنكيس الأعلام في مقاطعة إيستلاند تكريما لنائبة قائد الشرطة باربره فينلي.

وقال جيسون فيجر قائد شرطة إيستلاند إن فينلي توجهت بالسيارة يوم الخميس للاطمئنان على شخص مسن كجزء من واجباتها الرسمية.

وأضاف فيجر "مع تدهور الأوضاع بشكل كبير وضعف الرؤية بسبب الدخان انحرفت سيارة السارجنت فينلي عن الطريق وغمرتها النيران".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
حرائق الغابات
تكساس
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