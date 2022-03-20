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السلطات الأوكرانية: مقتل أكثر من 260 مدنياً في خاركيف
رجال الإطفاء يحضرون مراسم وداع إطفائي، بعد العملية الروسية في خاركيف
20 مارس 2022 08:45

 قتل 260 مدنياً أوكرانياً على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف منذ اجتياح القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو شهر تقريباً، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقالت السلطات القضائية الأوكرانية في تحديث ليل السبت إن هناك 14 طفلا بين القتلى.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 5ر1 مليون نسمة قبل اندلاع العملية الروسية. ولم يتسن التأكد من المعلومات بشكل مستقل حتى الآن. 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
كييف
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