بريطانيا توفر جرعة رابعة من لقاحات كورونا لهذه الفئات

سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد اعتباراً من الاثنين لملايين الأشخاص في بريطانيا، على ما أعلنت الأحد خدمة الصحة العامة "إن إتش إس".

وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة ويبلغون من العمر 12 عاما وما فوق.

في المجموع، سيتمكن نحو خمسة ملايين شخص من تلقي الجرعة الرابعة، وسيُطلب من 600 ألف شخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعدا لتلقي التطعيم، حسب "إن إتش إس".

وقال وزير الصحة ساجد جويد "بعد النجاح الهائل (للتطعيم) حتى الآن، نقترح حاليا جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفا، من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس".

وأشار إلى أن برنامج التطعيم "أنقذ عددا لا يحصى من الأرواح وبنى جدارا دفاعيا سمح لنا بتعلم العيش مع كوفيد".

في بريطانيا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة، على لقاحَي فايزر أو موديرنا، بينما سيُعطى المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لقاح فايزر.

وفي مؤتمر حزب المحافظين السبت في بلاكبول، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة "تستعد للجرعة الرابعة لأننا سنحتاجها".

تضررت المملكة المتحدة بشدة من جائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 163 ألف وفاة بالفيروس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع مؤخرا في المملكة المتحدة، مع تسجيل مستويات قياسية من الإصابات في اسكتلندا.

وترتفع الإصابات مجددا في كل أنحاء بريطانيا بسبب تفشي المتحور أوميكرون، مع وجود إصابة واحدة بين كل عشرين شخص تقريبا. كما ارتفع عدد الحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى، لكنّ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية مشدّدة لا يزال منخفضاً.