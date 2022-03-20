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هجمات حوثية تستهدف منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية
آثار الهجمات العدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية (واس)
20 مارس 2022 08:06

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

كذلك، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، استهدفت معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو بينبع.

كما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في وقت لاحق أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، وأحبط التحالف هجوما عدائيا للميليشيا على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

وأفاد التحالف أيضاً بتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، لافتاً إلى أن الميليشيا حاولت استهداف محطة الغاز بالمنطقة.

المصدر: وكالات
ميليشيات الحوثي
التحالف العربي
السعودية
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