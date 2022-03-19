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قلق ألماني بسبب إمدادات الغاز في الشتاء
خط أنابيب الغاز في بولندا (رويترز)
20 مارس 2022 01:28

موسكو (وكالات)

 أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أنه لم يتم حتى الآن تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا بالكامل لفصل الشتاء المقبل. وقال الوزير، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية: «يعني هذا أنه إذا لم نحصل على مزيد من الغاز بحلول الشتاء المقبل، وتقلصت الإمدادات من روسيا، أو انقطعت، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لإبقاء جميع المنازل دافئة وتشغيل جميع الصناعات».
علاوة على ذلك، أشار هابيك إلى أن «الغاز يُستخدم بشكل أساسي في الصناعة، في بداية سلسلة التوريد، ثم يكون هناك أو يمكن أن يكون هناك نوع من تأثير الدومينو».
وعن الاعتماد على مورد واحد مثل روسيا، قال هابيك: «كان هذا ببساطة غباء».
وبينما تريد ألمانيا مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، فإن هدف هابيك طويل المدى هو التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.
وقال هابيك في تصريحاته لـ«دويتشلاند فونك»: إن السوق العالمية للغاز متوترة، وأضاف: يمكن بالطبع زيادة كميات التسليم، لكن الدول الموردة في الواقع ليست مهتمة بذلك، موضحاً أن الدول الموردة لديها الآن أقصى قدر من الأرباح، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة مع ثبات تكاليف الإنتاج، وقال: في ضوء ذلك نجد بعض الممانعة.
وذكر هابيك أنه رغم ذلك يمكن التغلب على الأمر من خلال إبرام عقود توريد طويلة الأمد.

الغاز
ألمانيا
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