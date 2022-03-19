بكين: العقوبات على روسيا تضر بالاقتصاد العالمي

بكين (وكالات)

أكد مسؤول كبير بالحكومة الصينية، أمس، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت «شائنة» بشكل متزايد. كما أيد نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ موقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، قائلاً إن «الحلف يجب ألا يتوسع شرقاً، وهو ما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة».

وأضاف لي في منتدى أمني في بكين: «العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد»، مشيراً إلى أن المواطنين الروس يجري حرمانهم من الأصول خارج بلدهم «بدون سبب».

وتابع قائلاً: «أثبت التاريخ مراراً أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات، وتضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي، وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي».

يأتي ذلك، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية الصين، أمس، إلى الانضمام إلى الدول الغربية في إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.