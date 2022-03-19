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بولندا تقترح فرض حصار تجاري على موسكو
بولندا تقترح فرض حصار تجاري على موسكو
20 مارس 2022 01:28

وارسو (وكالات)

دعا رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيسكي، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أشد صرامة ضد روسيا، بسبب الهجوم على أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية «بي إيه بي» عن رئيس الوزراء قوله أمس، خلال زيارة إلى لوبيزوف بالقرب من وارسو، إن بلاده تقترح فرض حصار تجاري، يجب أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
واعتبر أن ذلك يجب أن يشمل حظر دخول السفن الروسية، التي تحمل سلعاً روسية للموانئ الأوروبية وحظر التجارة البرية.
وأوضح أن مثل تلك الخطوة «ربما تجبر روسيا على النظر فيما إذا كان من الأفضل إنهاء تلك العملية العسكرية أم لا».
وكان مورافيسكي سافر إلى كييف، قبل بضعة أيام مع نظيريه التشيكي والسلوفيني، إظهاراً للتضامن مع أوكرانيا.

 

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