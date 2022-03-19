4 قتلى في تحطم مروحية أميركية بتدريبات «الناتو»

أوسلو (وكالات)

قتل أربعة جنود أميركيين عند تحطم طائرتهم العسكرية في النرويج، أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها الحلف الأطلسي «الناتو»، حسبما أعلنت القوات المسلحة النروجية أمس.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع النروجية، ستين باركلاي غاسلاند، أمس، أن «الضحايا الأربعة أميركيو الجنسية».

وكتب رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستوره، في تغريدة: «ببالغ الأسى تلقينا رسالة مفادها أن 4 جنود أميركيين قتلوا في تحطم طائرة الليلة الماضية»، موضحاً أن «الجنود كانوا يشاركون في مناورات حلف شمال الأطلسي (كولد ريسبونس)»

وفُقد الاتصال بالطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية «المارينز»، وهي من طراز أوسبري، أمس الأول، في شمال النرويج في أحوال جوية سيئة، وفق جهاز الطوارئ الإقليمي، الذي أشار إلى أن عملية البحث معقدة بسبب الطقس.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان: «وصلت الشرطة إلى منطقة الحادث». وكانت الطائرة تشارك في مناورات «كولد ريسبونس» العسكرية التي تضم 200 طائرة ونحو خمسين سفينة.