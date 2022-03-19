الإمارات تدعو لمواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية

أبوظبي (وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والعالمية، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

كما ناقش سموه ومعالي وزيرة خارجية بريطانيا ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ودعمها للجهود المبذولة كافة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحث، أمس الأول، في اتصال هاتفي مع معالي دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وجدد سموه التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

كما أكد سموه على التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا. وأشار سموه إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتكثيف التفاوض والحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

كما التقى سموه، قبل يومين، في العاصمة الروسية موسكو معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات والتحديات الرئيسة المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وناقشا المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي وزير الخارجية الروسي استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية، بما في ذلك المعروض العالمي من الحبوب.

وأكد سموه ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وعبّر عن استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود كافة الهادفة لإيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.