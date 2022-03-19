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السعودية تطالب بخفض التصعيد وحماية المدنيين
السعودية تطالب بخفض التصعيد وحماية المدنيين
20 مارس 2022 01:28

الرياض (وام) 

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في الرياض أمس، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه جرى خلال اللقاء، بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً. وكان الأمير محمد بن سلمان، أعلن في الثالث من مارس الحالي، أن المملكة على استعداد لبذل جهود الوساطة بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد أبدى الأمير محمد بن سلمان الاستعداد للوساطة، لدى تلقيه اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.
كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الرابع من الشهر الجاري، دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة في أوكرانيا. وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة، ومن منطلق اعتبارات إنسانية، ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة، والتي ستنتهي خلال هذه الفترة، لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكداً أن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.
ومن جهته، شدد مجلس الوزراء السعودي على دعم المملكة للجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية.

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