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رئيس وزراء لوكسمبورج يحض على التهدئة
رئيس وزراء لوكسمبورج يحض على التهدئة
20 مارس 2022 01:28

موسكو (وكالات)

أكد رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يريد المساهمة في جهود التهدئة بشأن الأزمة في أوكرانيا، فيما أشار بوتين في بيان أصدره الكرملين إلى «الهجمات الصاروخية المتواصلة من قبل القوات الأوكرانية على دونيتسك، ومدن أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، وهو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين». وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في لوكسمبورج، قال بيتيل خلال المحادثة، إنه يريد المساهمة في جهود الحد من التصعيد، موضحاً أن الوضع في أوكرانيا يواصل التدهور منذ محادثاته الأخيرة مع بوتين، وخاصة في مدينة ماريوبول الساحلية. وبحسب الكرملين، حذر بوتين من «نشاط عسكري-بيولوجي في أوكرانيا، يشكل تهديداً لأوروبا بأسرها».

لوكسمبورج
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا
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