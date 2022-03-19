عمدة كييف يناشد الغرب تزويد بلاده بالأسلحة

روما (وكالات)

دعا عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، الحلفاء الغربيين، لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة في مواجهة روسيا، وقال الملاكم المحترف السابق، في مقابلة مع صحيفة «كوريير ديلا سيرا» أمس: «من فضلكم، ادعمونا».

وحث الحلفاء الأوربيين وحلف شمال الأطلسي «الناتو» على إرسال أسلحة أساسية للدفاع عن المجال الجوي فوق كييف.

وتابع كليتشكو البالغ 50عاماً: «نحن قادرون على إغلاق مجالنا الجوي بأنفسنا، لكن نحتاج، بالتأكيد، إلى الحصول على الأسلحة المناسبة». واستبعد «الناتو» مراراً فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب.

وذكر كليتشكو أن كييف سجلت حتى الآن مقتل أكثر من 200 مدني. ولا يزال حوالي مليوني ساكن بالمدينة.

وأضاف: «لا تنسوا أننا ندافع عن بلدنا، لكننا في نفس الوقت، ندافع عن القيم الأساسية للديمقراطية الأوروبية».

وتابع: «رسالتي واضحة: من فضلكم أوقفوا أي علاقة اقتصادية مع روسيا، نظراً لأن بوتين يستخدم كل يورو، لتعزيز جيشه، الذي يزحف نحونا».

إلى ذلك، قال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في مقابلة تلفزيونية، أمس: إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية، في غضون أيام، تتضمن صواريخ جافلين وستينجر.

وأضاف دانيلوف: «الأسلحة ستكون على أراضي بلدنا في المستقبل القريب.. نحن نتحدث عن أيام».

وسلم الحلفاء أوكرانيا شحنات أسلحة محملة بالطائرات لدعم جيشها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، وانتقدت روسيا هذه الشحنات التي جاءت من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد، أمس الأول، أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا.

وأضاف لافروف في مقابلة حصرية أجرتها معه قناة «آر تي عربية» الروسية، أن ما يجري في أوكرانيا «يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته، وأن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب».

وتابع: «العقوبات ضد روسيا حالياً غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد، والأوهام بأننا نستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل».

وقال لافروف: «وجدنا أدلة على تحضيرات أوكرانيا بعد فشلها في تطبيق اتفاقات مينسك لهجوم شامل على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك».