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موسكو تحذر من ألغام زرعتها أوكرانيا بالبحر الأسود
موسكو تحذر من ألغام زرعتها أوكرانيا بالبحر الأسود
20 مارس 2022 01:28

موسكو (وكالات) 

حذّرت روسيا، أمس، من خطر انجراف ألغام زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تستبعد بلوغها مضيق البوسفور أو حتى البحر الأبيض المتوسط.
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي «إف إس بي»، في بيان، إنه «بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، نصبت القوات البحرية الأوكرانية حقول ألغام قرب موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني»، مؤكداً أنها ألغام «متقادمة» صنعت خصوصاً «في النصف الأول من القرن العشرين».
وأضاف الجهاز إن «عواصف أدت إلى بدء حدوث انقطاعات في الكوابل التي تربط الألغام بمراسيها».
وتابع أن «الألغام تنجرف، بشكل عشوائي، في الجزء الغربي من البحر الأسود بدفع من الرياح والتيار»، وأشار إلى أن «حالتها التقنية غير مرضية».
وبما أن المنطقة تسودها تيارات سطحية في الاتجاه الجنوبي، «لا يُستبعد انجراف الألغام نحو مضيق البوسفور ثم نحو مياه حوض البحر الأبيض المتوسط»، وفق جهاز الأمن الفدرالي الروسي.
وأوضح الجهاز أن الأسطول الروسي في البحر الأسود أصدر، أمس الأول، تحذيراً من الخطر الذي تشكله هذه الألغام.

موسكو
البحر الأسود
أوكرانيا
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