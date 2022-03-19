خسائر فادحة لـ«الحوثي» في جبهات مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

خاض الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، تمكنوا خلالها من دحر الميليشيات من عديد مواقع وتكبيدها قتلى وجرحى.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك التي اندلعت في عدد من جبهات مأرب الجنوبية، حقق فيها الجيش انتصارا على الميليشيات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح بنيران الجيش والقبائل وضربات طيران تحالف دعم الشرعية.

وأضاف المصدر أن الجيش دمر آليات قتالية للميليشيات في المعركة، مؤكداً أن ضربات الجيش كشفت هشاشة الميليشيات التي باتت في رمقها الأخير على حد وصفه. وقال: إن «قوات الجيش استعادت معدات وأطقم وعربات قتالية أخرى تابعة للميليشيات، بعد فرارها من ميدان المعركة»، مشيداً بالضربات الجوية التي استهدفت آليات وتعزيزات وتجمعات الميليشيات على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.

وفي غرب مأرب، قتل وأصيب عدد من عناصر الميليشيات بقصف للجيش اليمني.

وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية الجيش شنت قصفًا مركزًا استهدف آليات للميليشيات الإرهابية بجبهة صرواح، ما أدى إلى تدمير طقم ومصرع وجرح عدد من الإرهابيين كانوا على متنه. وتشهد جبهات القتال في محيط محافظة مأرب، معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات بشكل يومي، دائمًا ما تتكبد خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي سياق أخر، أفادت مصادر محلية في صنعاء، عن واقعة اختطاف جديدة لطالبتين أثناء خروجهما من مدرستهما وسط العاصمة، في ظل فوضى أمنية تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية وتصاعد اختطاف الفتيات. وقالت المصادر إن مسلحين اختطفوا الطالبتين إثر خروجهما من مدرسة «طاهر الصيفي» بمديرية «الصافية»، عقب أدائهما الاختبار النهائي للسنة الدراسية، يوم الأربعاء الماضي.

ووفق المصادر المقربة من أسرة الطالبتين، فقد قامتا بعد اختفاء ابنتيهما، بمتابعة إخراج مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة أمام المدرسة، والتي أظهرت قيام عديد مسلحين باختطاف الفتاتين.

ولفتت إلى أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى التأخير في إخراج المشاهد المصورة رغم حصولها على بلاغ من أسر الطالبتين. وأكدت المصادر نقلاً عن الأسرتين عدم وجود أية خلافات لهما مع أي شخص، قد تدفعه لارتكاب الجريمة.