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ألمانيا تغلق مركزاً لـ«حزب الله»
ألمانيا تغلق مركزاً لـ«حزب الله»
20 مارس 2022 01:28

برلين (وكالات)

أغلقت مدينة بريمن الألمانية «مركز المصطفى» التابع لميليشيات «حزب الله» الإرهابية بسبب دعمه للإرهاب، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». ونقلت الصحيفة عن أولريش مورير، عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في بريمن، قوله إن «مركز المصطفى كيان يروج للعنف أو لأعمال جسيمة مخالفة للقانون الدولي، مثل الإرهاب». وبحسب سلطات بريمن، فقد شارك رجل دين محسوب على «حزب الله» في تأسيس المركز بشمال المدينة.
وأضاف بيان وكالة الداخلية في بريمن أنه «هناك أدلة على أن مركز المصطفى حاول تعريف الأطفال بفكرها وبالتالي على أيديولوجية حزب الله في سن مبكرة»، لافتا إلى أنه تم حظر ما يسمى بالمجموعة الكشفية التابعة للجمعية.
 وذكرت الصحيفة في عام 2018 أن تقريرا لوكالة استخبارات في بريمن أكد أن «مركز المصطفى المجتمعي يدعم حزب الله في لبنان، لا سيما من خلال جمع التبرعات».

ألمانيا
حزب الله
الإرهاب
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