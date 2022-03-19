العراق: انطلاق عملية أمنية ضد «داعش» في ديالى وصلاح الدين

هدى جاسم (بغداد)

أطلقت قوات الأمن العراقية أمس، عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين، لتعقب خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال مصدر أمني إن «قوة عمليات ديالى أطلقت عملية أمنية في قضاء خانقين شرق ديالى». وأشار المصدر إلى أن العملية تهدف الى تعقب خلايا «داعش» في عموم ديالى، وتأمين المناطق السياحية قبيل انطلاق احتفالات «أعياد النوروز». ولفت إلى أن «قوة من قيادة عمليات صلاح الدين انطلقت بعملية أمنية جنوب تكريت بمحافظة شملت مسح وتطهير مناطق الزلاية والعوينات والبودور».

إلى ذلك، اطلع وفد عسكري عراقي، أمس، على الوضع الأمني ومتابعة خطط ملاحقة بقايا تنظيم «داعش» في محافظة صلاح الدين. ووفق وكالة الأنباء العراقية، وصل رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية إلى صلاح الدين.

وأضافت أن الوفد اطلع على القطعات والوضع الأمني في صلاح الدين، ومتابعة الجهد الاستخباري وتصفية ما تبقى من أوكار «داعش».