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سوريا: انفجار صهريج نفط في القامشلي
سوريا: انفجار صهريج نفط في القامشلي
20 مارس 2022 01:28

دمشق (وكالات) 

أفادت مصادر محلية سورية، أمس، بانفجار صهريج نفط تابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» إثر استهدافه بعبوة ناسفة قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن المصادر قولها: إن «عبوة ناسفة انفجرت بصهريج لميليشيات قسد محمل بمادة الفيول قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق الصهريج بالكامل وإصابة السائق بجروح خطيرة».
وأشارت المصادر إلى أن «ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان».
ووفق الوكالة: «تعمل ميليشيا قسد بالتنسيق مع القوات الأميركية على تهريب النفط السوري من حقول النفط في المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة وبيعه خارج الحدود».
وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية سورية بإخراج القوات الأميركية أمس، لرتل محمل بآليات ومعدات عسكرية من قاعدتها بريف
الحسكة إلى شمال العراق.
ونقلت «سانا» عن مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة قولها: إن «رتلاً مؤلفاً من 52 آلية خرجت من الأراضي السورية صباح السبت واتجهت إلى شمال العراق».

سوريا
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