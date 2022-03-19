تحركات دولية لإعادة الزخم للانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تبذل أطراف إقليمية ودولية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز جهوداً مكثفة، وذلك لإعادة الزخم للانتخابات في ليبيا ودعم التحركات التي تفضي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد في أقرب وقت ممكن، وذلك لإيجاد حل شامل للأزمة الليبية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وكشف سفير ومبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي في البلاد، وذلك بحسب ما نشرته السفارة الأميركية عبر حسابها الرسمي على «تويتر». وأوضح نورلاند أن «اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة التي اقترحتها وليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، تمثل الخطوة العملية التالية نحو التوصل لاتفاق سياسي»، داعياً جميع الأطراف إلى ضرورة العمل على دعم هذه العملية.

فيما أكد عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات الليبية أبو بكر مردة لـ«الاتحاد» أن لقاء سفير ومبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا مع عماد السايح يرسل رسالة مفادها أنه بالإمكان إجراء الانتخابات في حال تبني مبادرة ستيفاني وليامز لوضع قاعدة دستورية.

إلى ذلك، بحث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع عدد من رؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة، الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية في ليبيا، إضافة إلى مسألة استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشهد اللقاء مناقشة أهمية قدرة الحكومة الليبية على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا التي تعيشها البلاد، حيث عبّر نورلاند عن ارتياحه لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين في لجنة الحوار الدستوري.

بدورها، أطلعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب ومجلس الدولة في ليبيا للاتفاق على أساس دستوري لعقد انتخابات.

وقالت وليامز في تدوينة لها عبر تويتر: «كان لي تبادل مثير للإعجاب الجمعة الماضية مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حيث أطلعتهم بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الخدمات الأعلى للاتفاق على أساس دستوري لعقد انتخابات». وأكد المشاركون خلال اللقاء مع وليامز على أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية في ليبيا إلى مسارها، ودعوا إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية بما في ذلك المرشحون، وطرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين مجلسي النواب والدولة.

في طرابلس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن من وصفهم بـ«المتعصبين والمغامرين» يريدون عرقلة الانتخابات الليبية والبقاء في السلطة.

بدوره، شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، أمس، ضرورة إيجاد حلول سلمية ومنع أي تصعيد وتجنب العنف، وذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وحسب منصة المرشح للرئاسة باشاغا، فقد تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأكد باشاغا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ونقلت المنصة عن السفير إشادته بدور باشاغا في منع اندلاع اشتباكات مسلحة المدة الماضية بالعاصمة طرابلس.

عواصف ترابية تضرب طرابلس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من سوء الأحوال الجوية، حيث انعدمت الرؤية في أغلب الطرق بسبب عواصف ترابية ضربت الشوارع والطرق، فضلًا عن أجواء الملاحة الجوية. وأجلت الطائرات بمطار معيتيقة الدولي إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الصحة الليبية، بتجنب الخروج أثناء العاصفة الترابية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنازل وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن «العاصفة الترابية تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه».

وأوضحت البعثة، في بيان أمس، أن «العاصمة طرابلس، استيقظت على عاصفة ترابية تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة»، مضيفة أن «التغير المناخي سيتسبب في موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء، وأكثر من ذلك بكثير». وتابعت: «ليبيا من أكثر دول العالم تضرراً من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة»، مطالبة السلطات الليبية بالنظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.