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«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماع «الجيوسياسية العربية» في إندونيسيا
علي النعيمي (من المصدر)
20 مارس 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ144 للاتحاد، والدورة الـ209 للمجلس الحاكم المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس.
ضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كل من، سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، تقريراً يتضمن مشاركته في أعمال الدورة الـ287 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بصفته ممثلاً للمجموعة العربية، مبيناً أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في دولة الإمارات بدبي بتاريخ 26 فبراير 2022م، والثاني على مدى يومين ضمن أعمال الدورة الحالية لجمعية الاتحاد.
وحول المسائل المتعلقة بعمل الاتحاد البرلماني الدولي تضمن التقرير المسائل التالية: المشروع السياسي للاتحاد البرلماني الدولي في الأمم المتحدة، واستراتيجية الاتصال في الاتحاد 2022 - 2026، والتعديلات على نظام لجنة شؤون الشرق الأوسط، والوضع المالي للاتحاد، والاجتماعات المقبلة للاتحاد، والموافقة على الطلبات المقدمة للانضمام للاتحاد.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
علي راشد النعيمي
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