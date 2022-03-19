17 قتيلاً جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس

تونس (وكالات)

قال مسؤول في الحماية المدنية أمس: إن عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس أمس الأول، ارتفع إلى 17 كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف أن خفر السواحل انتشل 5 جثث أمس، بعد العثور على 12 أمس الأول، ولا يزال البحث جاريا.

وتشهد السواحل التونسية طقساً سيئاً خلال هذه الفترة ما قد يعيق القوارب الصغيرة للمهاجرين غير الشرعيين للإبحار في المياه العميقة.

ولم تعرف هويات الغرقى لكن عناصر الحرس البحري رجحت أن تكون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا، وقد نقلت الجثث إلى قسم التشريح بمستشفى نابل.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة للاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا.