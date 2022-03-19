ارتفاع أسعار الوقود والخبز مجدداً في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

رفعت السلطات السودانية، أمس، أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين حيث تغيرت تسعيرة الوقود ليباع لتر البنزين بمبلغ 672 جنيهاً «نحو 1.06 دولار» بدلاً عن 542 جنيهاً ولتر الجاز 640 جنيهاً «دولار واحد».

كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 % وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم، وعزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز. وتعيش الأسواق السودانية حالة من الارتباك الشديد بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية حيث يجري تداول الدولار الواحد حالياً فوق 630 جنيها في السوق الموازي.

وتوقفت حركة بيع العديد من السلع خصوصا الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء في ظل صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه على المدى القصير.

وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 % خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواجه المستهلكون صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأسعار المتصاعدة، مما قلل كثيراً من القدرة الشرائية خصوصاً الشرائح الضعيفة.

وفي سياق أخر، اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر.

وأشاد خلال اجتماعاته مع الأجهزة الأمنية في الولاية أمس، بالجهود الأمنية التي ظلت تطلع بها القوات الأمنية في سبيل أمن الأهالي، داعياً إلى العمل المشترك والالتزام بالمهام الموكلة إليهم.

ودعا دقلو خلال مخاطبته تجمعاً شبابياً في الولاية قبائل البجا عموماً إلى وحدة الصف وإعلاء الروح الوطنية من أجل النهوض بالبلاد، مشدداً على ضرورة تناسي الماضي ومراعاة المصلحة العليا.

ولفت إلى ضرورة التعايش السلمي مع القبائل الحدودية بالسودان، وقال يجب أن «نتعايش معهم ونحن لسنا ضدهم ولا نسيطر عليهم ولنا معهم أواصر القربى».

9 قتلى وجرحى بانهيار منجم ذهب جنوب كردفان

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار جديد لمنجم أهلي للذهب جنوبي السودان. وذكرت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، في بيان أمس، أن منجم «أبو أصابع» بمنطقة «تلودي» في ولاية «جنوب كردفان» الواقعة جنوبي البلاد شهد مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار جديد للمنجم أمس الأول. وقال مكتب الشركة بولاية «جنوب كردفان» إن الحادث وقع نتيجة انهيار 5 آبار على عمق 35 متراً، معرباً عن أسفه البالغ لتكرار سقوط الضحايا بسبب انهيار آبار التعدين بسبب عدم قانونية هذه المناجم والآبار وافتقادها لمعايير السلامة. وشهد المنجم نفسه انهياراً الثلاثاء الماضي أدى إلى مقتل 13 شخصاً.

واكتشف منجم «أبو اصابع» حديثاً، ويقول مراقبون إن العاملين التقليديين في مجال التعدين انخرطوا فيه غير آبهين بمعايير السلامة المطلوبة مستغلين في الوقت نفسه عدم وجود رقابة من السلطات المحلية.