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30 دولة ومنظمة تدعو إلى حوار لاستكمال الانتخابات في الصومال
30 دولة ومنظمة تدعو إلى حوار لاستكمال الانتخابات في الصومال
20 مارس 2022 01:27

نيروبي (وكالات)

دعت 30 دولة ومنظمة دولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا إلى حوار لاستكمال الانتخابات البرلمانية في الصومال وتمهيد الطريق لتعيين رئيس جديد كان مرتقبا منذ أكثر من عام.
وأرجأت السلطات الانتخابية الصومالية الثلاثاء الماضي إلى 31 مارس المهلة النهائية لاستكمال العملية الانتخابية التي بدأت في نوفمبر. 
وكتب 30 شريكا للصومال في بيان مشترك: «نحث جميع الأطراف الصوماليين على إزالة العقبات أمام استكمال العملية في مراكز الاقتراع المتبقية من خلال الحوار وعلى أساس توافقي من أجل إنهاء الانتخابات بسرعة ومصداقية».
وأضاف البيان: «ندعو جميع القادة إلى تجنب المقاربات بما في ذلك العملية الموازية التي لا تعتمد على اتفاق بين الأطراف الرئيسيين».
ويثير التأجيل المتكرر للاستحقاق قلق المجتمع الدولي الذي يعتبر أنه يصرف انتباه السلطات عن قضايا مفصلية في البلاد على غرار تمرّد حركة «الشباب» الإرهابية.

الصومال
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الولايات المتحدة
روسيا
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