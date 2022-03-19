أوكرانيا تعلن حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، حصيلة كبيرة لقتلى الجنود الروس والخسائر في العتاد خلال العملية العسكرية الحالية. وقالت الوزارة، إن نحو 14 ألفاً و400 جندي روسي قتلوا في أوكرانيا حتى يوم السبت، مع فقدان آلاف القطع من المعدات الروسية أيضاً منذ انطلاق العملية يوم 24 فبراير الماضي. ووفقاً لمنشور على الحساب الرسمي للوزارة على موقع «تويتر»، خسرت روسيا أيضا 95 طائرة و115 مروحية و1470 عربة مدرعة و213 قطعة مدفعية والعديد من قطع المعدات الأخرى. ولم يتسن التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل. وتتراوح التقديرات الأميركية للخسائر الروسية بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جندي، وفقاً لمعلومات من مسؤولين أميركيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحدثوا لشبكة (سي إن إن) التلفزيونية الأميركية.