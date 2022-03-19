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العراق يضبط أسلحة ومتفجرات يستخدمها «داعش»
قوات من الجيش العراقي
19 مارس 2022 23:38

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، ضبط عدد من الأسلحة والعبوات والأحزمة الناسفة التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن بيان للخلية "عمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعب الاستخبارات والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة وأعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى، أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 إطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبلة مختلفة، و7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة، و4 قداحات تفجير، وعشرات الأمتار من أسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي)".
وأضافت الخلية أن "مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها موقعياً وتحت السيطرة".

 

المصدر: د ب أ
الجيش العراقي
متفجرات
عبوات ناسفة
داعش
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