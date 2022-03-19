أوكرانيا تتسلم أسلحة أميركية متطورة رغم تهديد روسي باستهدافها
جنود أوكرانيون يحرسون مبنى مدمرا
19 مارس 2022 23:06
قال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم السبت، إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية المتطورة في غضون أيام رغم تهديد روسي باستهداف الشحنات القادمة من الخارج. وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أن الشحنة تتضمن صواريخ "جافلين" و"ستينجر".وأضاف دانيلوف "(الأسلحة) ستكون على أراضي بلدنا في المستقبل القريب. نحن نتحدث عن أيام". وسلم الحلفاء أوكرانيا شحنات أسلحة محملة بالطائرات لدعم جيشها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وانتقدت روسيا هذه الخطوة وهددت باستهداف تلك الشحنات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكس الجمعة، إن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفا عسكريا مشروعا لبلاده.