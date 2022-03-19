روسيا تعد بتوطيد تعاونها مع الصين

وعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، بتوطد التعاون بين بلاده والصين في ظل الأزمة الحالية في أوكرانيا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عنه قوله «هذا التعاون سيزداد قوة لأنه في الوقت الذي يقوض فيه الغرب بشكل صارخ جميع الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي، فإننا نحتاج بالطبع، باعتبارنا اثنتين من الدول الكبرى، إلى التفكير في كيفية مواصلة العمل في هذا العالم». وتابع لافروف، أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة «زعماء روسيا»، «لدينا الكثير من العمل للقيام به، وزعيمانا وغيرهما من أعضاء الحكومتين ووزارتا خارجيتينا يعملون بنشاط ضمن إطار الحوار التقليدي الدوري». واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب يطرح، في المرحلة الحالية، أمام نفسه هدف «القضاء على روسيا والانتقال إلى مواجهة الصين»، مشيراً إلى أن الغرب يرى في بكين خطراً بسبب نموها الاقتصادي الذي بدأ بعد موافقة الصين على قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية. وخاطب لافروف الدول الغربية قائلاً: «إنها (الصين) في ملعبكم حالياً وتحقق فوزاً عليكم وفقاً لقواعدكم. هل يعني هذا لكم أن الوقت حان لتغيير قواعد اللعبة؟ يبدو أن الأمر كذلك».