الصين تدعم أحد أهم مطالب روسيا في الأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، دعمها لأحد أهم المطالب التي وضعتها روسيا لوقف عمليتها العسكرية في روسيا.

وقال لي يو تشينغ نائب وزير الخارجية الصيني إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) الالتزام بالامتناع عن التوسع شرقا.

وأوضح "إذا واصل الناتو توسعه، فسيقترب من موسكو. ومحاصرة دولة كبرى ستترتب عليها تداعيات مروعة".

وأضاف لي، في منتدى أمني في العاصمة بكين، أن "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة"، مشيراً إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم.

وتابع قائلاً "أثبت التاريخ مراراً أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي... وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".

كانت روسيا وضعت شروطاً لوقف العملية العسكرية. من بين تلك الشروط حياد أوكرانيا ونزع أسلحتها وعدم السماح لها بالانضمام إلى حلف الناتو واعتراف كييف بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.





المصدر: آ ف ب