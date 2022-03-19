فرق إنقاذ تبحث عن ضحايا بين ركام مبنى مدمر في أوكرانيا
19 مارس 2022 22:07
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، حصيلة جديدة لضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وقال مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، إن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى يوم 18 مارس الجاري.وتابع المجلس، الذي أرسل بعثة كبيرة من المراقبين إلى أوكرانيا، أن من المعتقد أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أكبر في ظل عدم قدرة المجلس حتى الآن على التحقق من التقارير الواردة عن الضحايا من عدة مدن. كان مكتب المدعي العام الأوكراني قال، في وقت سابق اليوم السبت، إن 112 طفلا قتلوا منذ بداية العملية العسكرية. وأضاف المكتب، على موقع تليجرام، أن 140 طفلا أصيبوا.