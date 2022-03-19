الصين تعلن أخبارا سارة تتعلق بلقاحات كورونا

ذكر مسؤولون صينيون أن مصنعي اللقاحات حسنوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وأضافوا أن الهدف من هذا التحسين هو أن تكون اللقاحات فعالة ضد متحور «أوميكرون»، وغيره من السلالات ولكن بجرعات جديدة سوف يتم التحقق من سلامتها وفعاليتها قبل طرحها. وقال جينج جونجواي، المسؤول الذي يشرف على تطوير لقاحات «كوفيد» في مفوضية الصحة الوطنية الصينية، إنه جرى تحسين اللقاحات على نطاق واسع في البلاد لمكافحة ما يصل إلى ثلاثة متحورات، بما في ذلك «أوميكرون» وسلفه «دلتا»، بحسب ما نقلته عنه وكالات أنباء. وأضاف جينج أن الدراسات أظهرت أن «أوميكرون» لديه قدرة جزئية على الهرب من المناعة التي تقدمها اللقاحات الحالية، ما يعني أن الحصول على التطعيم الكامل لايزال يخفض بشكل فعال دخول المستشفى للعلاج والإصابة بمرض حاد والوفاة الناتجة عن المتحور، في حين أن الحصول على الجرعات التعزيزية يمكن أن يقلل خطر الإصابة.